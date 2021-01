Astronomske številke: Lionel Messi v štirih sezonah do 555 milijonov evrov

Astronomske številke v pogodbi, ki pomenijo, da je Lionel Messis 138 milijoni evrov na sezono najbolje plačani nogometaš v zgodovini, so sprožile burne reakcije, saj gre za dvostransko poslovno skrivnost, ki ne bi smela priti v javnost. Nogometni klub Barcelona je zato že napovedal tožbo proti časniku El Mundo, prav tako pa je pravno kolesje po poročanju španskih medijev zagnal sam nogometaš preko svojih odvetnikov.

"Klub obžaluje objavo prispevka, saj gre za zasebni dokument obeh strani, ki sta se zavezali k tajnosti," je Barcelona zapisala v izjavi za javnost in dodala, da ima igralec vso podporo v času, "ko želi nekdo očrniti ime igralca in razdreti njegov odnos s klubom, v katerem je postal najboljši nogometaš na svetu".

Pogodba je bila objavljena nekaj dni po tem, ko je katalonski klub razkril dolgove v višini skoraj pol milijarde evrov, ki so pripeljali do zamika izplačil plač nogometašev. Hkrati je klub trenutno v fazi izbire novega predsednika, saj je prejšnje vodstvo na čelu s predsednikomJosepom Mario Bartomeujem odstopilo konec oktobra 2020. Volitve za novega predsednika naj bi bile 7. marca.

Messi, ki je v Barcelono prišel kot trinajstletnik in 2004 postal del članske ekipe, je že lani poleti želel zapustiti Barcelono, vendar se je nato premislil in bo v klubu, za katerega je odigral 755 tekem in dosegel 650 zadetkov, oddelal še zadnjo leto pogodbe. Junija 2021 bo nato prost igralec.

El Mundo je razkril, da je točna številka v pogodbi 555.237.619 evrov. Od tega jih je bilo 92 odstotkov ali 511.290.052 evrov že izplačanih. Po španski zakonodaji skoraj polovica te vsote pripada državi v obliki davkov.

Triintridesetletni Argentinec je prejel nekaj več kot 115 milijonov evrov ob podpisu pogodbe, v njej pa je še klavzula za zvestobo v višini 77 milijonov evrov. Messijeva osnovna letna plača je po zapisu v El Mundo 72 milijonov evrov, zraven pa so dodatki za uspešnost.

Ob tem je španski časnik zapisal, da se je Messi strinjal z znižanjem plače v času koronske krize ter da ni izpolnil nekaterih pogojev uspešnosti, zaradi česar ne bo prejel vseh 555 milijonov evrov iz pogodbe, ki se izteče 30. junija. El Mundo je ob tem dodal, da je pogodba napisana na 30 straneh in da "gre za najvišjo pogodbo v zgodovini športa".