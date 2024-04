Atalanta bo gostovala na kultnem Anfieldu, lahko preseneti?

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Moštvi iz Bergama in Liverpoola sta moči nazadnje merili v skupinskem delu elitne Lige prvakov v sezoni 2019/20. Takrat sta se ekipi pomerili še v času epidemije pred praznimi tribunami. V mestu Beatlov je Atalanta slavila z 2:0, v Bergamu pa je Liverpool nekaj tednov pred tem Italijanom prizadejal visok poraz s 5:0.

Jurgen Klopp bo na tekmi z Atalanto pogrešal Thiaga Alcantaro, Joela Matipa in Bena Doaka. Kljub vsemu pa nemški strokovnjak upa na čim hitrejši povratek Trenta Alexandra-Arnolda, Diega Jote, Stefana Bajčetića in vratarja Alissona. Omenjeni nogometaši so odsotni že več mesecev, evropski obračun pa bi po besedah Kloppa že lahko prinesel povratek katerega izmed njih, vsaj s klopi za rezervne nogometaše.