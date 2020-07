Atalanta brez Iličića zmlela Brescio, hat-trick Pašalića

Atalanta je z 21. zmago sezone ob tekmi več vsaj začasno skočila na drugo mesto Serie A, razigrana zasedba je v domačem Bergamu tokrat zmlela Brescio. Že po pol ure igre je na semaforju pisalo 4:1 v korist varovancevGian Piera Gasperinija. Ta tokrat v ekipo ni uvrstilJosipa Iličića, ki po nadaljevanju sezone še ni v pravi formi zaradi težav s poškodbo.

Že v drugi minuti je mrežo gostov zatresel Hrvat Mario Pašalić, dobrih pet minut pozneje pa je na 1:1 po veliki napaki domače obrambe izenačil napadalec Brescie, ki se ji obeta izpad v drugo ligo,Ernesto Torregrossa. V razmaku od 25. do 30. minute so Atlantini nogometaši kar trikrat zabili žogo v mrežo gostov, in sicer so se pod zadetke podpisali Nizozemec Marten de Roon – ta je zadel po krasni ekipni akcije Atlante –, Ukrajinec Ruslan Malinovski– ta je poskrbel za mojstrovino z velike razdalje – in Kolumbijec Duvan Zapata.

V drugem polčasu je dva zadetka zabil še Pašalić, tako da je na semaforju stadiona Atleti Azzurri d'Italia v 58. minuti pisalo že 6:1. Na koncu so gostje le uspeli nekoliko omiliti poraz, saj je v 83. minuti tekme končnih 6:2 postavil slovaški napadalec Nikolas Spalek.

Atalanta kaže, da bo s takšno igro še kako nevarna tudi v avgustovskem nadaljevanju Lige prvakov, kjer je že uvrščena v četrtfinale – tam se bo srečala s PSG-jem.