Atalanta brez poškodovanega Iličića zlahka prek Sassuola, Inter ugnal Sampdorio

Da so Bergamčani ohranili visoko raven pripravljenosti je pokazala že prva tekma po 'koronakrizi', ki so jo aktualni četrtfinalisti elitne Lige prvakov na domači zelenici proti Sassuolu dobili brez težav z visokih 4:1.



Dva zadetka je za Atalanto dosegel 'vroči' Duvan Zapata (31., 66.), vodilnega za 1:0 je dodal Djimsiti, medtem ko je četrtega z avtogolom prispeval Bourabia. Slednji je na drugi strani dosegel tudi častni zadetek za goste v drugi minuti sodnikovega dodatka. Za domače tokrat ni zaigral lažje poškodovani Josip Iličić, ki bo bržkone nared že za naslednjo prvenstveno preizkušnjo.



Milančani preskočili Sampdorio

Na San Siru sta se pomerila domači Inter in gostje iz Genove, ki v Milano niso pripotovali z belo zastavo. Toda že v 10. minuti so prvič kapitulirali, ko je bil v zaključku akcije dovolj priseben belgijski reprezentančni napadalec Romelu Lukaku. Novo lepo akcijo na tekmi je Inter v 33. minuti kronal s povišanjem vodstva na 2:0. Strelec pa eden od najbolj zaželenih 'artiklov' prihajajoče poletne prestopne tržnice Lautaro Martinez.