Atalanta brez težav odpravila Parmo, Inter iz Genove praznih rok

Milančani, ki so v 11. minuti prek Čilenca Alexisa Sancheza zastreljali enajstmetrovko, so v drugem polčasu tekmo skušali zasukati v svojo korist, a so bili v tem neuspešni. V 65. minuti so znižali na 1:2, potem ko je zadel Nizozemec Stefan de Vrij, do konca dvoboja pa niso dosegli izenačujočega gola.

Genoa je v Sassoulu klonila z 1:2. Za gostitelje sta zadela Francoz Jeremie Boga v 52. in Giacomo Raspadori v 83. minuti, edini gol za gostujočo ekipo pa je prispeval Uzbekistanec Eldor Šomurodov v 64. minuti. Zajc je igral do 82. minute.

Benevento je v gosteh ukanil Cagliari z 2:1, Roma pa je v Crotoneju slavila s 3:1. Lazio je bil na domačem igrišču boljši od Fiorentine z 2:1, dve tekmi pa sta se končali brez zmagovalca. Bologna in Udinese sta se razšla z 2:2, Torino in Verona pa z 1:1.