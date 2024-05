Atalanta do nove zmage, Torino zgolj do točke

Lecce je že v uvodnih 15 minutah dvakrat zabil in na polčas gostujoče tekme proti Sassuolu odšel z lepo prednostjo. Zmago je v 61. minuti potrdil Roberto Piccoli.

Na obračunu med Salernitano in Fiorentino vse do 80. minute nismo videli golov, gostje pa so nato prišli do zmage preko zadetkov Christiana Kouameja in Jonathana Ikoneja.

Nogometaši Atalante so po tem, ko so iz Lige Evropa izločili Liverpool, v domačem prvenstvu gostovali pri Monzi. Goste je v 44. minuti v vodstvo popeljal Charles De Ketelaere, prednost pa je v 72. minuti podvojil El Bilal Toure. Domačini so zaostanek znižali preko Daniela Maldinija, za kaj več pa jim je zmanjkalo časa.