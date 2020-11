Atalanta do točke na gostovanju pri Spezii, Iličić igral do 84. minute

Na obeh straneh smo videli po en strel, ki je zatresel okvir vrat nasprotnika. Josip Iličić je igral do 84. minute, se trudil, a tokrat brez pravega učinka. Še najbližje zadetku so bili gostje v 57. minuti, ko je domačega vratarja že premagal Robin Gosens, a je glavni sodnik obračuna ta zadetek razveljavil zaradi prepovedanega položaja, v katerem se je znašel Duvan Zapata.

Atalanta je v zadnjih petnajstih minutah tekme še bolj pritisnila proti vratom Spezie v želji, da pride do novih treh točk, a so bili Iličić, Zapata in druščina tokrat brez pravih rešitev v zaključkih akcij. S tem remijem Bergamčani ob odigrani tekmi več ostajajo na šestem mestu s 14 točkami.



Na popoldanski tekmi je rimski Lazio v gosteh z 2:0 ugnal zadnjeuvrščeni Crotone in se tako povzpel na 7. mesto ligaške razpredelnice. Za sinjemodre iz prestolnice sta zadela Ciro Immobile in Joaquin Correa.