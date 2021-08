Atalanta do točke proti Bologni, Lazio zabil kar šest golov Spezii

Josip Iličić je bil eden nevarnejših na igrišču, tudi nekajkrat zagrozil, posebej v prvem polčasu je bil enkrat blizu zadetka, sicer pa so imeli igralci iz Bergama 12 strelov, od tega tri v okvir vrat. Ob tem so gosti, ki so le enkrat merili v okvir vrat, devet strelov še blokirali.

Precej bolj učinkoviti so bili igralci Lazia, ki so s 6:1 odpravili Spezio. Ciro Immobile je že v prvem polčasu prišel do hat-tricka, ko je zadel v peti, 15. in drugi minuti sodniškega dodatka prvega dela. Pred svojim tretjim golom je sicer zgrešil strel z bele pike.

V drugem polčasu so delo pri Laziu dokončali Felipe Anderson, Elseid Hysaj in Luis Alberto, ki je bil tudi podajalec pri treh zadetkih. Za Spezio, ki je od 54. minute igrala brez izključenega Kelvina Amiana, je zadel Daniele Verde, ki je v četrti minuti poskrbel celo za vodstvo gostov.