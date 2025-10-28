Atalanta in Milan remizirala, Napoli do sedme zmage v sezoni

Napoli je bil v uvodni tekmi kroga favorit, a je to potrdil šele ob koncu dvoboja. Lecce se je dobro upiral in bil zelo blizu vodstvu, a je Francesco Camarda v 55. minuti zapravil najstrožjo kazen. Napoli je nato povedel v 68. z golom Franka Anguisse, minimalno vodstvo pa zadržal do konca.

Že pred tekmo so pri Napoliju sporočili slabo novico za navijače o poškodbi Kevina De Bruyna; po poškodbi dimelj bo moral na operacijo, kar pomeni, da bo z igrišč odsoten tri do štiri mesece. Belgijec se je poškodoval ob izvajanju enajstmetrovke na sobotni tekmi z Interjem.

Na drugi tekmi dneva je Atalanta proti Milanu iztržila točko. Gostje so tekmo odlično začeli in povedli že v četrti minuti, ko je odlično sprožil Samuele Ricci in z nekaj sreče premagal vratarja. Še pred odhodom na odmor je končni izid tekme postavil Ademola Lookman.