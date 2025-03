Atalanta le remizirala z Benečani, Napoli do točke proti Interju

Nogometaši Atalante so v 27. krogu italijanske Serie A z Venezio iztržili zgolj remi (0:0). Bergamaschi so imeli številne imenitne priložnosti, a streljali so s praznimi naboji. V medsedbojnem obračunu sta remizirali tudi moštvi z vrha lestvice. V Neaplju je dolgo kazalo na zmago Interja, vendar so Neapeljčani v zaključku tekme uspeli izenačiti in tako tudi po tem krogu za vodilnim milanskim klubom zaostajajo zgolj za točko.