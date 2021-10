Atalanta Josipa Iličića le remizirala z Laziem

Ekipa iz Bergama, pri kateri je slovenski reprezentant Josip Iličić začel v prvi postavi in igral do 67. minute, se je znašla v zaostanku v 18. minuti, ko je najprej streljal Ciro Immobile , odbito žogo pa je v mrežo pospravil Pedro .

La Dea, kot tudi pravijo Atalanti, je izenačila v sodniškem dodatku prvega polčasa, ko se je med strelce vpisal Duvan Zapata. Rimsko zasedbo je v novo vodstvo popeljal z devetimi goli prvi strelec lige Immobile v 74. minuti. Končni izid je v četrti minuti sodniškega dodatka postavil Marten de Roon.

Danes bosta še dve tekmi. Ob 18.00 bo Verona gostila Juventus, ob 20.45 pa bosta igrala še Torino in Sampdoria.

V nedeljo bo ob 12.30 Inter Samirja Handanovića gostil Udinese, ob 15.00 bo Fiorentina gostila Spezio, Genoa Venezio Domna Črnigoja, Sassuolo pa Empoli Lea Štulca in Petra Stojanovića. Ob 18.00 bo Vid Belec s Salernitano igral proti do tega kroga vodilnemu Napoliju, ob 20.45 pa bo še obračun Rome in Milana.