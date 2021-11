Iličić od prve minute proti Ronaldu in druščini

Trener domačih Gian Piero Gasperini je povedal, da Atalanta po njegovem mnenju v zadnjih treh krogih potrebuje vsaj šest točk, da bi si priigrala napredovanje v osmino finala. Na drugi strani si je Ole Gunnar Solskjaer službo v zadnjih tednih najverjetneje rešil prav v Ligi prvakov, kjer je po presenetljivem porazu proti Young Boysom v prvem krogu prišel do dveh zaporednih zmag. Na Old Traffordu je najprej padel Villarreal, nato pa še Atalanta.

"Glede Uniteda se zdi, da je to moštvo v izgradnji, ki potrebuje še nekaj časa, da bo popolnoma delovalo. Brez dvoma imajo lep potencial. Videti je, kot da 'skačejo' od poraza do impresivne zmage, vendar to ne pomeni, da niso kvalitetni, prej nasprotno," je o rdečih vragih povedal Gasperini in dodal: "Tokratna tekma bo povsem drugačna v primerjavi z našim prvim dvobojem. Naučili smo se nekaj iz tega, to nam ni vzelo volje, še posebej glede na ambient in 70 tisoč navijačev."