Atalanta 'opita' od slavja praznih rok iz Bologne, dva zadetka Ronalda

Cristiano Ronaldo je znova zablestel v vsem svojem sijaju in z dvema zadetkoma prispeval levji delež k 12. prvenstveni zmagi 'njegovega' Juventusa nad skromnim Udinesejem, ki ostaja pri le štirih zmagah po 16 odigranih krogih v Serie A.



Udeleženec osmine finala elitne lige prvakov je bil na svoji zelenici precej boljši nasprotnik od nogometašev iz Vidma, ob Ronaldu pa se je med strelce za 'Bianconere' vpisal še Leonardo Bonucci, ki je bil natančen v izdihljajih prvega polčasa za visoko vodstvo s 3:0. Do konca tekme so gostje uspeli le malce ublažiti poraz, ko je v četrti minuti sodnikovega dodatka končnih 3:1 postavil Ignacio Pussetto.