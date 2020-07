Atalanta po remiju z Milanom bržkone že zaključila s sanjami o naslovu

Milan je povedel v 14. minuti, ko je Hakan Calhanoglu mojstrsko izvedel prosti strel z leve strani, žoga je končala pod stičiščem vratnice in prečke. Gosti bi lahko izenačili že v 26. minuti, a je domači vratar Gianluigi Donnarumma ubranil enajstmetrovko Ruslanu Malinovskiju . Kar ni uspelo Ukrajincu, je popravil Kolumbijec Duvan Zapata v 34. minuti tekme, ko je bil v svojem slogu ob pravem času na pravem mestu in odbito žogo z levico z diagonalnim strelom z bližine pospravil v mrežo domačinov.

V nadaljevanju so imeli svoje priložnosti oboji. Atalanta je prevladovala, toda Milančani so bili bližje zmagi, saj so zadeli tudi vratnico. Petnajst minut pred koncem jo je stresel Giacomo Bonaventura.

Izguba pomembnih točk

Atalanta je z remijem oddala dve pomembni točki, ki bržkone pomenita, da je sanj o morebitnem presenečenju in naslovu konec. Juventus ima s tekmo manj pet točk prednost in pravcati čudež bi se moral zgoditi, da bi takšno prednost zapravil v zadnjih dveh krogih. Jasno pa je že, da v kolikor Stara dama dobi tekmo 36. kroga s Sampdorio, bo postala prvak.

Milan je z remijem proti vroči Atalanti, ki jo avgusta čaka še četrtfinalni spopad z PSG-jem v Ligi prvakov, potrdil dobro formo. Varovanci Stefana Piolija blestijo v pokoronskem obdobju, saj sploh še niso zabeležili poraza. To je bila zanje še deseta pokoronska tekma v Serie A, na kateri so iztržili tretji pokoronski remi, sedem tekem pa so dobili. S še malenkost boljšo statistiko se lahko v pokoronskem obdobju pohvali tudi Atalanta: 11 tekem, 8 zmag in trije remiji.

Serie A, 36. krog:

AC Milan - Atalanta 1:1(1:1)

Calhanoglu 14.; Zapata 34.

Malinovski (Atalanta) je v 26. minuti zastreljal enajstmetrovko