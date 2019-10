Atalanta po vstopu Iličića zapravila vodstvo s 3 : 0

Nogometaši Atalante so v 8. krogu Serie A remizirali na 3 : 3 na gostovanju v Rimu pri Laziu, čeprav so vodili že s 3 : 0. Slovenski reprezentant Josip Iličić je vstopil v 66. minuti, le tri minute kasneje pa so domači prvič zadeli – iz enajstmetrovke. V 70. minuti so znižali na 2 : 3, v sodnikovem podaljšku pa so po novi najstrožji kazni zadeli za končnih 3 : 3.

Gian Piero Gasperini ne bo zadovoljen s predstavo v zaključku tekme. FOTO: AP Atalanto čaka v torek izjemno zahtevno gostovanje v Ligi prvakov pri Manchester Cityju, kar si boste lahko ogledali tudi v prenosu na Kanalu A in VOYO ob 20.40. V tekmo s favoriziranimi sinjemodrimi bi varovanci Gian Piera Gasperinija lahko vstopili zelo samozavestno. A temu ni bilo tako, saj so si v zaključku tekme privoščili preveč napak, svoje pa je dodal tudi glavni sodnik tekme Gianluca Rocchi, ki je dvakrat ostro pokazal na belo točko. Na koncu sta se ekipi na olimpijskem stadionu v Rimu razdelili po točko (3 : 3). Za gostujoče sta gole prispevala Južnoameričana, in sicer Kolumbijec Luis Muriel (dva gola) in Argentinec Alejandro Gomez. Povratek Lazia sta zrežirala Ciro Immobile (dva gola iz enajstmetrovke in podaja) ter Joaquin Correa. LAZIO - ATALANTA