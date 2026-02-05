Atalanta s prepričljivo zmago izločila Juventus

Juventus je imel na gostovanju v Bergamu več posesti in strelov, a večina teh ni letela proti vratom domačih, ki so bili zelo učinkoviti. V prednost jih je po zanesljivo izvedeni enajstmetrovki v prvem polčasu popeljal Gianluca Scamacca, zmago in napredovanje pa sta v drugem delu drugega polčasa potrdila Kamaldeen Sulemana in Mario Pašalić, ki je za končnih 3:0 zabil nekaj trenutkov po prihodu na zelenico.
V sredo so si mesto v polfinalu zagotovili nogometaši Interja, ki so z 2:1 premagali Torino. Na preostalih dveh tekmah bo Bologna gostila Lazio, Napoli pa Como.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.