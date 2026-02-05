Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Liga prvakov Nogomet Formula 1 Futsal Košarka Borilni športi Odbojka Zimski športi Drugi športi
Voyo.si
Nogomet

Atalanta s prepričljivo zmago izločila Juventus

Bergamo, 05. 02. 2026 23.00 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
A.M.
Atalanta - Juventus

Potem ko si je prvo polfinalno vstopnico italijanskega pokala zagotovil Inter, je zdaj to uspelo še Atalanti, ki je na domačih tleh s 3:0 premagala Juventus.

Juventus je imel na gostovanju v Bergamu več posesti in strelov, a večina teh ni letela proti vratom domačih, ki so bili zelo učinkoviti. V prednost jih je po zanesljivo izvedeni enajstmetrovki v prvem polčasu popeljal Gianluca Scamacca, zmago in napredovanje pa sta v drugem delu drugega polčasa potrdila Kamaldeen Sulemana in Mario Pašalić, ki je za končnih 3:0 zabil nekaj trenutkov po prihodu na zelenico.

Atalanta - Juventus
Atalanta - Juventus
FOTO: Profimedia

V sredo so si mesto v polfinalu zagotovili nogometaši Interja, ki so z 2:1 premagali Torino. Na preostalih dveh tekmah bo Bologna gostila Lazio, Napoli pa Como.

nogomet italijanski pokal četrtfinale atalanta juventus

Atletico s petardo v mreži Betisa do polfinala

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Imamo po bratih Prevc nov up v skokih – sin Tomija Megliča navdušuje
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Vnuki niso vaši otroci: napake, ki jih babice in dedki prepogosto delajo
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
Predsednica Nataša Pirc Musar hudomušno čestitala sinu
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
S kom se vaši otroci pogovarjajo na spletu? Tveganja, ki jih starši pogosto spregledajo
zadovoljna
Portal
Žalostna usoda igralcev, ki sta umrla z osmimi leti razmika
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Pozabite na balerinke, to pomlad bomo nosile kar copate
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Lepa Slovenka pričakuje drugega otroka
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
Življenje v hlevu bo največji izziv za Carmen Osovnikar
vizita
Portal
Prelomna starost pri moških, ko tveganje za srčni infarkt močno naraste
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Zakaj stroge diete ne delujejo dolgoročno
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Majhne spremembe življenjskih navad lahko pomembno podaljšajo življenje
Ali je perfekcionizem destruktiven?
Ali je perfekcionizem destruktiven?
cekin
Portal
Goljufije s hrano rastejo – najbolj na udaru osnovna živila
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Najboljše kariere za vsak horoskopski znak: kaj vam priporočajo astrologi?
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Viralno sporočilo šefice: opozorilo zaradi treh minut sprožilo val ogorčenja
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
Bitcoin prvič od ponovne izvolitve Trumpa pod 70.000 dolarji
moskisvet
Portal
Hrvatica prodajo poročne obleke spremenila v epsko komedijo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
Kralj Karel delil močno in ganljivo sporočilo
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
5 največjih napak, ki jih moški delajo v fitnesu
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
Razkril, da vodi poseben seznam partnerk
dominvrt
Portal
Julia Roberts in njena brezčasna kombinacija bele in lesa
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Preprost trik, s katerim bo vaš hladilnik porabil manj energije
Zato se mačke rade tepejo
Zato se mačke rade tepejo
Kako reciklirati jedilno olje?
Kako reciklirati jedilno olje?
okusno
Portal
Ključen trik za bel obroček in puhasto sredico
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Recept naših babic, ki še vedno navdušuje
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Mehke miške, polnjene s slastno kremo
Popolna morska rižota
Popolna morska rižota
voyo
Portal
Kmetija
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
Slovenija odloča 2026
Slovenija odloča 2026
Kdo je Melania Trump?
Kdo je Melania Trump?
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1527