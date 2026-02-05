Atalanta s prepričljivo zmago izločila Juventus

Juventus je imel na gostovanju v Bergamu več posesti in strelov, a večina teh ni letela proti vratom domačih, ki so bili zelo učinkoviti. V prednost jih je po zanesljivo izvedeni enajstmetrovki v prvem polčasu popeljal Gianluca Scamacca, zmago in napredovanje pa sta v drugem delu drugega polčasa potrdila Kamaldeen Sulemana in Mario Pašalić, ki je za končnih 3:0 zabil nekaj trenutkov po prihodu na zelenico.