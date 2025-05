Atalanta z zmago proti Romi do mesta v Ligi prvakov

Ponedeljkov spored sta otvorili Venezia in Fiorentina, Benečani pa so favorizirane Firenčane odpravili, potem ko sta v drugem polčasu zadela Fali Cande in Gaetano Oristianio. Rolando Mandragora je nato zmanjšal zaostanek gostov, ki so doživeli velik udarec v boju za evropska tekmovanja. Benečani so zdaj na rešilnem 17. mestu, a dva kroga pred koncem še niso varni pred izpadom v drugo ligo, saj imajo 29 točk, eno več od Empolija in Lecceja, ki tudi še ostajata v igri.

Na zadnji tekmi kroga je Atalanta ugnala Romo z 2:1. Ademola Lookman je v deveti minuti povedel ekipo iz Bergama v vodstvo, Bryan Cristante je izenačil v 32., Ibrahim Sulemana pa je Atalanti zagotovil zmago in tudi tretje mesto ter mesto v Ligo prvakov.