Atalanta uspešna na generalki pred povratnim srečanjem z Realom

Gian Piero Gasperini je imel nedvomno v mislih tudi že povratni obračun z madridskim Realom, na klopi sta denimo obsedela Duvan Zapatain Matteo Pessina, je pa priložnost v prvi enajsterici dočakal Josip Iličić, ki je po odlični lanski sezoni v letošnji izgubil status "nedotakljivega".

Atalanta je kot običajno začela z visokim pritiskom na nasprotnikovi polovici, a se je Spezia izkazala za vse prej kot enostavno nasprotnico. Ekipi sta imeli v prvih 10 minutah vsaka po eno priložnost, a je ostalo pri 0:0. Nato je bil v lepi situaciji Remo Freuler, ki bi s kakšnih 11 metrov lahko zaključil bolje, a je streljal naravnost v Jeroena Zoeta v vratih gostih. Na drugi strani je strel z glavo Giulia Maggiorejaubranil Marco Sportiello.

V 18. minuti je do prve priložnosti prišel Iličić po napaki Zoeta, a je gostujoča obramba uspela razčistiti. Podobnemu razpletu smo bili priča tri minute kasneje, ko je "Jojo" dočakal podajo s strani, a mu ni uspelo zatresti mreže. Do konca polčasa je do velike priložnosti prišla tudi Spezia, poskušal je Matteo Ricci, a se je zopet izkazal odlično razpoloženi Sportiello.

V deveti minuti nadaljevanja pa je na sceno stopil Iličić, ki je po desni strani zrežiral zadetek za vodstvo nogometašev "Boginje". Po preigravanju si je zJoakimom Maehlejem izmenjal dvojno podajo, po kateri je v kazenskem prostoru lepo našel osamljenegaMaria Pašalića, ta pa ni imel večjih težav pri zaključku in Atalanta je prišla do vodstva.

Le minuto kasneje so domači že vodili z 2:0. Zopet so dolgo kombinirali na gostujoči polovici, nato je po predložku z desne strani žoga prišla do Robina Gosensa, ta jo je z glavo prepustil Luisu Murielu, ki je s fantastičnim strelom z desnico žogo poslal v zgornji levi kot nemočnega Zoeta. Vsi dvomi o zmagovalcu so bili razblinjeni v 73. minuti, ko je rezervist Zapata lepo našel osamljenega Pašalića, hrvaški vezist pa je še drugič na tekmi meril v polno. Častni zadetek za goste je v 82. minuti dosegel Roberto Piccoli.

Zanimiva tekma na Olimpicu

Še pred smo na v petek Apeninskem polotoku spremljali obračun Lazia in Crotoneja. S 3:2 so ga dobili Rimljani. Crotone je dvakrat zaostajal, najprej je v 14. minuti za domače v polno merilSergej Milinković-Savić, na 1:1 je izenačilSimy, še pred koncem prvega dela pa je za orle drugi gol zabil Luis Alberto. Strelec prvega gola za goste je v 50. minuti izkoristil najstrožjo kazen in dolgo je kazalo, da bo pri izidu 2:2 tudi ostalo, a je v 84. minuti odločilni zadetek zabil rezervist Felipe Caicedo.

Lazio se je z zmago šestemu Napoliju približal na le točko zaostanka, a ima ob tem tudi tekmo več, tako da bo do konca sezone potreboval odlične predstave, če se želi uvrstiti v evropska tekmovanja. Nogometaši Atalante pa imajo v domačem prvenstvu jasen cilj – še tretjič zapored priti med najboljše štiri. Trenutno jim za kaj takega dobro kaže. Pred peto Romo imajo ob tekmi več dve točki naskoka.