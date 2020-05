Atalanta uspešna tudi na poslovnem področju

Po finančni analizi kluba, ki so jo naredili pri Calcio e Finanza (v prevodu Nogomet in finance), je imel klub v poslovnem letu, ki se je končalo 31. decembra 2019, prihodek v višini 188,6 milijona evrov, kar je 21 odstotkov več kot prejšnje leto (155,7 milijona). Povečanje je predvsem posledica kvalificiranja v Ligo prvakov. Na mednarodnih tekmah so iz vstopnic v Bergamu dobili 3,9 milijona evrov, 13,5 milijona na domačih ligaških obračunih, 1,8 milijona pa na pokalnih. Prav tako so dobili 89,9 milijona od televizijskih pravic, od tega 29,6 milijona iz Lige prvakov. Pri Atalanti so bili uspešni tudi pri prestopih, kjer so imeli 38,7 milijona evrov dobička. Tako je klub Josipa Iličića kljub povečanju odhodkov (ti so znašali 147,6 milijona evrov oziroma 23 odstotkov več kot leto prej) vpisal 26,4 milijona dobička. Italijanska liga je sicer od 9. marca prekinjena zaradi pandemije novega koronavirusa. Nadaljevanje načrtujejo za sredino junija. Bo pa več podrobnosti znanih po četrtkovem sestanku vodstva lige z vlado. Klubi so se 19. maja vrnili na treninge, a tekmovalni nogomet ima še rdečo luč. V Italiji sicer namigujejo, da bodo odločujoči organi vendarle sprejeli predlagane zdravstvene protokole in dovolili nadaljevanje sezone. V ligi si želijo, da bi se sezona nadaljevala 13. in 14. junija s štirimi preloženimi tekmami: Atalanta - Sassuolo, Verona - Cagliari, Inter Milano - Sampdoria in Torino - Parma.

V polni obliki pa bi se vrnili 20. junija. V začetku avgusta bi igrali tudi finale pokala. Avgusta so sicer predvidene tudi zaključne evropske tekme, Italijani imajo v Ligi prvakov in evropski ligi še tri predstavnike.