Atalanta slavila v Genovi, Iličiću pol ure igre

Josip Iličić je v zadnjem času kar malce "na hladnem" pri trenerju Gian Pieru Gasperiniju, tudi tokrat je začel le na klopi, potem ko je strateg ekipe iz Bergama dejal, da si mora slovenski reprezentant mesto v enajsterici zaslužiti. So pa njegovi soigralci povedli v 40. minuti, ko je z roba kazenskega prostora v desni zgornji kot vrat Sampdorie žogo poslal Ruslan Malinovskij. V 50. minuti je za Atalanto zadel še Joakim Maehle, a gol ni obveljal zaradi prepovedanega položaja podajalca Robina Gosensa. V 59. minuti pa je priložnost za igro vendarle dobil tudi Iličić in v 65. minuti prišel do strela v kazenskem prostoru, vendar je precej zgrešil cilj. Je pa Gosens v 70. minuti le povišal na 2:0, ko je iz bližine unovčil podajo z desne strani. Slovenec je do konca tekme še nekajkrat lepo zaposlil soigralce, ki pa niso unovčili njegovih podaj, tako da je ostalo pri izidu iz 70. minute.

Že v soboto so nogometaši Parme gostovali pri Spezii. Gostujoča ekipa, za katero je spet celo tekmo igral slovenski reprezentant Jasmin Kurtić, ki ga ni bilo v kadru v prejšnjem krogu, je igrala neodločeno 2:2. Branilec naslova Juventus si je v Veroni v boju za nov naslov privoščil nov spodrsljaj (1:1), Bologna pa je odpravila Lazio z 2:0.