Atalanta v boju za drugo mesto le do remija v Veroni

Nogometaši Atalante so v 34. krogu italijanske Serie A remizirali na gostovanju v Veroni, s čimer ostajajo na tretjem mestu ligaške lestvice. Z remijem so se malce oddaljili od boja za drugo mesto, a bo vse odvisno tudi od predstav Interja in Lazia.

icon-expand Duvan Zapata je vpisal še 17. gol v tej sezoni. S tem se je izenačil s soigralcem in rojakom Luisom Murielom, ki je prav tako pri 17 zadetkih. FOTO: AP Atlanta je na stadionu Marca'Antonia Bentegodija v Veroni sicer povedla v 50. minuti, ko je osnovnošolsko napako v obrambi naredil Koray Gunter, ki je nespametno izgubil žogo pred vratarjem Marcom Silvestrijem. Kolumbijski napadalec Duvan Zapata je darilo znal izkoristiti in z natančnim strelom matiral vratarja Verone za vodstvo Atlante z 1:0. A to ni trajalo dolgo, saj je slabih deset minut pozneje končnih 1:1 postavil Matteo Pessina. Temu ni bilo težko v prazno mrežo poslati odbitek vratarja Pierluigija Gollinija, ki je neposrečeno odbil strel Kosovca Amirja Rahmanija točno na nogo Pessine. Slovenskega reprezentantaJosipa Iličićatokrat ni bilo 'na delu' v dresu Atalante, saj še ni saniral poškodbe mišice. 'Jojo' ima v pokoronskem obdobju kar nekaj težav s poškodbami. Serie A, 34. krog:

Verona - Atalanta 1:1 (0:0)

Pessina 59.; Zapata 50.

Iličića (Atalanta) ni bilo v ekipi zaradi poškodbe mišice icon-link Statistika tekme Verona - Atalanta FOTO: Sofascore.com