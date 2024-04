Atalanta vzpostavila ravnotežje, Liverpool ohranja minimalno vodstvo (0:1)*

Pred nogometaši Atalante in Liverpoola je povratni četrtfinalni obračun v Ligi Evropa. Potem ko je italijanski predstavnik presenetljivo visoko zmagal na prvem srečanju pred tednom dni na Anfieldu (3:0), so mnogi že odpisali Redse, toda prav ti so v eri Jürgena Kloppa že ničkolikokrat dokazali, da nič ni nemogoče. Neposredni prenos obračuna iz Bergama lahko spremljate na Kanalu A in VOYO.