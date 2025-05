Juve, Roma in Lazio povsem poravnani v boju za uvrstitev v Ligo prvakov

Nogometaši Atalante so v 35. krogu italijanskega prvenstva v Monzi svoje delo opravili z odliko; domačo zasedbo so premagali s 3:0. Vse bolj napeto pa postaja v boju za zadnjo vstopnico v Ligo prvakov. S sedmega mesta lestvice so se namreč na četrto z zmago nad Fiorentino povzpeli nogometaši Rome, že čez nekaj ur pa jih je na peto mesto potisnil Juventus, ki je remiziral z Bologno. Pred zadnjimi tremi krogi so Juventus, Roma in Lazio izenačeni na 63 točkah, sedma Bologna pa ima le točko manj.