VIDEO: Atalanta po zmagi v Neaplju še bližje Ligi prvakov, gostje 'prerojeni' po vstopu Iličića

V zadnji tekmi 33. kroga Serie A sta se v Neaplju pomerila Napoli in Atalanta iz Bergama. Sinjemodri, ki pravega tekmovalnega motiva nimajo, saj na lestvici ne morejo napredovati, niti nazadovati, prvak pa je vnovič Juventus, so odigrali medlo tekmo. Gostje, za katere je v nadaljevanju nastopil Slovenec Josip Iličić, so po preobratu prišli do odmevne zmage (2:1). Atalanta ostaja v boju za Ligo prvakov za naslednjo sezono.