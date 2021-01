Iličić pri Atalanti in Zajc pri Genoi ostala brez soigralca

Italijanski bočni nogometaš Cristiano Piccini je pričakovano predčasno zapustil Bergamo in tako v nadaljevanju ne bo več soigralec slovenskega reprezentanta Josipa Iličića pri Atalanti. Ta si je Piccinija septembra izposodila od Valencie in ga imela možnost odkupiti za tri milijone evrov, a so se v Bergamu odločili za predčasno vrnitev.

Piccini, ki je imel v Bergamu precej smole s poškodbami, je zbral le en nastop, in sicer je 60 minut igral proti Spezii novembra lani. Nogometaš se je že vrnil v Valencio, kjer bo vadil z domačo ekipo, poroča football-italia.net.