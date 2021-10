Iličić z golom pomagal Atalanti do zmage, poraz Juventusa

Atalanta, pri kateri je Josip Iličić igral od 59. minute, je v Genovi prišla do svoje pete zmage in 18. točke, potem ko je Kristoffer Askildsen v 17. minuti dosegel avtogol. Štiri minute pozneje se je med strelce vpisal še Duvan Zapata in ko je v peti minuti sodniškega dodatka Iličić dosegel fantastičen gol iz strani in zabil žogo pod prečko, je bilo jasno, da točke potujejo v Bergamo. Sampdoria je sicer povedla že v 10. minuti z golom Francesca Caputa .

Juventus, ki ne najde prave forme niti pod vodstvom Massimiliana Allegrija (na 10 tekmah je zbral le 15 točk), je s Sassuolom izgubil z 1:2. Weston McKennie je v 76. minuti sicer izničil vodstvo gostov po golu Davideja Frattesija ob koncu prvega polčasa. Toda Maxime Lopez je v četrti minuti sodniškega dodatka žogo poslal čez Mattio Perina za veliko zmago.

Na tretji današnji tekmi sta se Udinese in Verona razšla z 1:1.

Že v torek so nogometaši Venezie gostili Salernitano in izgubili z 1:2. Tako Domen Črnigoj pri Venezii kot Vid Belec pri Salernitani sta igrala celo tekmo. Do tega kroga drugouvrščeni Milan je gostil Torino in ga premagal z 1:0, Spezia in Genoa pa sta igrala 1:1.