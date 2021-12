Rimljani s polnim izkupičkom iz Bergama

Na Apeninskem polotoku je na vrsti 18. krog italijanske Serie A. V Bergamu sta se pomerili domača Atalanta in Roma. Gostje iz večnega mesta so povedli že v uvodni minuti, ko je zadel Anglež Tammy Abraham in nato še v prvem delu oplemenitili svoje vodstvo. Črno-modrim je uspelo tik pred odmorom znižati in povsem odpreti tekmo. V nadaljevanju je bila terenska premoč domačih več kot očitna, a so gola v tem delu vendarle dosegli Rimljani za končnih 4:1. Josip Iličić je za Atalanto igral v prvem polčasu.

icon-expand Jose Mourinho FOTO: AP Do tega kroga tretjeuvrščena Atalanta je z Josipom Iličićem v Bergamu, ki ga je dopoldne – brez resnih posledic – stresel potresni sunek z magnitudo 4,4, gostila Romo, ta pa je povedla že po minuti, ko je z nekoliko sreče zadel Tammy Abraham. Čeprav je domača zasedba zatem pritisnila, so gosti iz Rima podvojili prednost v 27. minuti, zadel je Nicolo Zaniolo. Že v sodniškem dodatku prvega polčasa je zaostanek znižal Luis Muriel, ki je nekaj minut pred tem vstopil v igro. Po strelu z roba kazenskega prostora je smer žogi spremenil še Gianluca Mancini, tako da je bil Rui Patricio brez moči. Murielu je žogo z desne strani podal Iličić, ki pa je med polčasoma mesto na igrišču prepustil Ruslanu Malinovskiju. Atalanta je nato v 68. minuti zadela prek Duvana Zapate, a je VAR pokazal prepovedan položaj. Je pa pet minut pozneje regularen gol dosegel Chris Smalling za vodstvo Rome s 3:1. Ta je nato prek Abrahama v 82. minuti povedla že s 4:1. La Dea (37 točk) je tako ostala brez sedme zaporedne zmage, a je vsaj začasno ostala na tretjem mestu, Roma (31) pa se je vsaj trenutno prebila na petega. icon-link Josip Iličić vs Roma FOTO: Sofascore.com Že v petek je na uvodni tekmi kroga Lazio doma s 3:1 premagal Genoo, nato pa je vodilni Inter (43 točk) s Samirjem Handanovićem (ta je odigral že 533. tekmo v Serie A in je deseti na večni lestvici po številu nastopov – rekorder je Gianluigi Buffon s 657) v gosteh s 5:0 odpravil zadnjeuvrščeno Salernitano, pri kateri tokrat Vid Belec ni branil. Zadnjeuvrščena Belčeva ekipa ni imela realnih možnosti proti vodilnemu Interju, ki je že v prvem polčasu zadel prek Ivana Perišića in Denzela Dumfriesa, vodstvo pa je nato v 52. minuti še povišal Alexis Sanchez. V 78. minuti je Lautaro Martinez zadel za 4:0, zanj je bil to enajsti gol sezone, s čimer je na četrtem mestu med strelci. Prvi je Fiorentinin Dušan Vlahović s 15. Piko na i visoki zmagi je v 88. minuti sicer postavil Roberto Gagliardini. Belec je tokrat sedel le na klopi, Handanović pa je branil celo tekmo in ni imel prav veliko dela. icon-link Atalanta vs Roma FOTO: Sofascore.com Nedeljski program bosta odprla Fiorentina in Sassuolo, Spezia bo gostila Empoli Lea Štulca in Petra Stojanovića, Sampdoria bo igrala proti Venezii Domna Črnigoja, Torino pa proti Veroni. Krog bosta končala drugouvrščeni Milan (39) in četrtouvrščeni Napoli (36). Izidi, italijanska liga, 18. krog:

Atalanta - Roma 1:4 (1:2)

Cristante 45./ag; Abraham 1., 82., Zaniolo 32.; Smalling 73.



Bologna - Juventus



Cagliari - Udinese