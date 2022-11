Napoli je še naprej vroč: zmaga na težkem gostovanju v Bergamu

Atalanta vs Napoli

V Bergamu je Atalanta povedla v 19. minuti, ko je enajstmetrovko uspešno izvedel Ademola Lookman. Še v istem polčasu pa je Neapeljčanom uspelo narediti preobrat. V 23. minuti je Victor Osimhen dosegel svoj osmi gol sezone in se prebil na prvo mesto med strelci, isti igralec pa je v 35. minuti podal še za zadetek Eljifa Elmasa. Napoli ima zdaj osem točk prednosti pred Atalanto. Empoli je proti Sassuolu prišel do svoje tretje zmage, edini strelec je bil Tommaso Baldanzi v 64. minuti. Salernitana in Cremonese sta se razšla z 2:2, kar pomeni, da je slednji edini še naprej brez zmage. Tokrat mu je točko v 89. minuti prinesel Daniel Ciofani.