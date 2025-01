Gasperini: Dvoboj velikanov, ki je v evropskem prostoru še manjkal

Na Kanalu A in VOYO boste lahko nocoj od 20.30 dalje spremljali obračun Barcelone in Atalante. Sanji Modrić se bo v studiu pridružil Primož Gliha. Zadnji krog ligaškega dela Lige prvakov bo postregel s kar 18 tekmami, ki se bodo vse odvile ob istem času. Brez skrbi, čisto vse zanimivosti zadnjega dne si boste lahko po koncu tekme ogledali v Vrhuncih dneva. Poleg vsega bo sredin spektakel sploh prvo medsebojno srečanje omenjenih ekip.

Gian Piero Gasperini je prepričan, da je sredina tekma zagotovilo za nogometno poslastico FOTO: AP icon-expand

Tako Barcelona kot tudi Atalanta sta si že zagotovili napredovanje v osmino finala Lige prvakov. Katalonci trenutno zasedajo drugo mesto lestvice, saj zaostajajo le za Liverpoolom, ki v tem tekmovanju sploh še ne pozna poraza. Italijani so trenutno sedmi, mesta od ena do osem pa neposredno vodijo v izločilne boje. Ne glede na vse, obe ekipi poudarjata, da so nove tri točke v osmem in hkrati zadnjem krogu ligaškega dela nujne.

"Vsi se zavedamo kakovosti, ki jo premore Barcelona. Tudi v zadnjem času so izjemni in dajejo ogromno zadetkov. So zelo ofenzivni, v ekipi pa imajo igralce, ki premorejo izjemno kakovost. Kaj lahko rečem, borili se bomo kot ekipa, tako v obrambi kot tudi v napadu. Delovali bomo eden za drugega in tako poskušali zaustaviti njihov udar. Tudi naše številke niso slabe, nimamo slabega napada, ampak, kot sem že dejal, dali bomo 100 odstotkov, zavedamo se, da bo težko, toda nič ni nemogoče," je na novinarski konferenci dejal Berat Djimsiti.

Tudi trener Italijanov, Gian Piero Gasperini, je prepričan, da bo vse skupaj precej zanimivo. "V sredo nas čaka tekma v Barceloni. Gre za srečenje dveh ekip, ki se še nikoli nista spopadli. Dvoboj velikanov, ki je v evropskem prostoru še manjkal. Tekma, ki je vedno zanimiva za vse strani, za gledalce, navijače in seveda glavne akterje. Tekma ponuja naši ekipi možnost, da se preizkusimo in ugotovimo, koliko smo konkurenčni, koliko lahko kontriramo takšni močni in dobri ekipi, kot je Barcelona."

Barcelona - Atalanta FOTO: 24ur.com icon-expand