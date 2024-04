Atalanti po odmevni zmagi spodrsnilo proti Veroni

Po tem, ko je Atalanta minuli četrtek v Ligi Evropa s kar 3:0 slavila na Anfieldu, so se morali Bergamasci osredotočiti na italijansko prvenstvo in tekmo 32. kroga proti Veroni. Varovancem Gian Piera Gasperinija je šlo vse po načrtih do 56. minute, ko so še vodili z 2:0, nato pa so gostje v štirih minutah dvakrat zadeli in poskrbeli za 2:2, kar je bil tudi končni izid tekme. Tudi preostala ponedeljkova tekma Serie A med Fiorentino in Genoo se je končala brez zmagovalca (1:1).