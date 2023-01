Slovenski trio v Atenah prvič v sezoni sklonjenih glav

Andraž Šporar, Benjamin Verbič in Adam Gnezda Čerin so prvo srečanje po daljšem premoru zaradi mundiala v Katarju odigrali 15. decembra, ko so na uvodnem obračunu osmine finala grškega pokalnega tekmovanja s svojim Panathinaikosom proti Volosu slavili s 3:0, med strelce pa so se vpisali prav vsi trije. Na zadnjem prvenstvenem srečanju so zeleno-beli iz Aten doživeli prvi poraz v ligaškem tekmovanju, z 1:0 je bil na mestnem derbiju boljši AEK. Panathinaikos na lestvici še vedno zaseda prvo mesto in pred drugouvrščenim AEK-om beži s prednostjo štirih točk.