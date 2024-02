Nič ne bo s finalom pokala, Atleti 'razbiti' v Bilbauu

Prvo dejanje polfinalnega obračuna španskega kraljevega pokala je pripadlo ekipi iz Bilbaa, ki je po doseženi enajstmetrovki slavila sredi španske prestolnice. Napovedi iz tabora madridskega Atletica so pred odločilnim obračunom kljub temu šle v smeri optimizma, trener Diego Simeone je bil prepričan, da lahko njegovo moštvo nadomesti izgubljeno iz prve tekme in se uvrsti v finale pokala. Toda podoba na igrišču Atletov ni razkrivala odločenosti, da nadoknadijo zaostanek in se s preobratom uvrstijo v sklepni del tekmovanja.

Domači, nošeni s pregovorno vročimi navijači, so od prve minute boljše moštvo in so si že v prvem polčasu priigrali neulovljivo (skupno) prednost in tlakovali pot proti finalu. Pod obe zadetka sta se podpisala brata Williams, prvega je dosegel 29-letni Inaki, drugega pa njegov osem let mlajši brat Nico. Tudi v nadaljevanju Atleti niso našli orožja za razigrane Baske, ki so povrhu s tretjim golom, dosegel ga je Gorka Guruzeta, zapečatili usodo bledih Atletov in se zasluženo uvrstili v finale.