Athletic Bilbao po 40-tih letih do pokalne lovorike

Varovanci Ernesta Valverdeja so na poti do naslova izločili tako Barcelono kot Atletico Madrid, Athletic pa se je razveselil prve večje lovorike po dvojčku državnega in pokalnega naslova v letu 1984."To je neverjetno. Spisali smo zgodovino. Ekipa je danes delovala odlično, navijači, ki so vedno z nami, si to zaslužijo. O tem sem sanjal že dolgo časa. Vedno poskušam narediti vse za svoje prijatelje in družino. Lani sem zamudil dve zelo dobri priložnosti za uvrstitev v finale," je po tekmi dejal Nico Williams.