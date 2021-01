Remi med Iličićem in Zajcem, Napoli napolnil mrežo Fiorentine

Atalanta si jo od domačega obračuna z Genoo veliko obetala, a ostala zgolj pri točki. Bergamaschi so namreč v zelo dobri formi in niso izgubili že vse od 28. novembra 2020. Tokrat so sicer prevladovali na domači zelenici v Bergamu, toda poti v mrežo žilavega nasprotnika, ki je v gosteh v tej sezoni le enkrat zmagal, niso uspeli najti. Josip Iličić je tekmo v napadu začel skupaj s Kolumbijcem Duvanom Zapato in Ukrajincem Ruslanom Malinovskim, nato pa je zelenico zapustil v 88. minuti tekme, ko ga je zamenjal nizozemski napadalec Sam Lammers. Atalanta je vpisala še 32. točko sezone in s tekmo manj zaseda šesto mesto Serie A. Genoa, pri kateri je slovenski reprezentant Miha Zajc tekmo začel in odigral celoten prvi polčas, je vpisala šele 15. točko sezone.

Šestica v mreži Fiorentine

Precej bolj razpoložen v napadu kot Atalanta pa je bil tokrat Napoli. Ta se je na domačem stadionu Diega Armanda Maradone znesel nad Fiorentino. Že v prvem polčasu so Neapeljčani po golih Lorenza Insigneja, Diega Demma, Hirvinga Lozana in Piotra Zielinskega vodili s 4:0. V drugem polčasu je en zadetek dodal Insigne, in sicer iz enajstmetrovke, končnih 6:0 pa je postavil rezervist Matteo Politano. Napoli je (s tekmo manj) vpisal še 34. točko sezone, Fiorentina, pa ostaja pri 18.

Serie A, 18. krog, izidi nedeljskih tekem:

Napoli - Fiorentina 6:0 (4:0)

Insigne 5., 72./11-m, Demme 36., Lozano 38., Zielinski 45., Politano 89.

Crotone- Benevento 4:1 (2:0)

Glik 5./ag., Simy 29., 54., Vulić 65.; Falque 82.

Sassuolo - Parma 1:1 (0:1)

Đuričić 90+5.; Kucka 37.

Atalanta - Genoa 0:0 (0:0)