Atleti so se mučili, a na krilih Oblaka in Griezmanna le prišli do zmage

Madridski Atletico ima tudi v tej sezoni najboljšo obrambo v španski Primeri Division, za kar gre največ zaslug (tudi) našemu vratarju Janu Oblaku. Colchonerosi, ki se bodo februarja v osmini finala Lige prvakov merili s torinskim Juventusom, za katere od te sezone igra stari znanecAtletov Cristiano Ronaldo. Espanyol, ki je v zadnjem krogu prvenstva doma poražen proti Betisu iz Seville, je v Madridu tekmo proti favoritom začel odločno in imel po dvajsetih minutah boljše priložnosti za gol, tako da seje moral Oblak nekajkrat kar dobro izkazati. Madridčani so nekajkrat poskusili preko Francoza Antoineja Griezmanna, a brez uspeha. Espanyol se je na stadionu Wanda Metropolitano predstavil v lepi luči, prav nič ni bil v podrejenem položaju in bi si v prvem polčasu celo zaslužil rezultatsko prednost. Če so bili gostje iz katalonski prestolnice v prvem polčasu najmanj enakovredni pa je v nadaljevanju Atletico pričakovano prevzel konce igre v svoje roke in že po nekaj minutah povedel. Ob prekršku za enajstmetrovko mu je "pomagal" tudi VAR, zanesljivi Griezmann pa je domače popeljal v vodstvo (1:0). Gostitelji so se po rezultatski prednosti vrnili k prepoznavni obrambni taktiki, ko tekmecu niso pustili, da razmišlja o konstantni ofenzivi. Varovanci trenerjaDiega Simeoneja so taktične zamisli opravljali brezhibno, igra na oko ni bila lepa, a cilj je vnovič opravičeval sredstva inAtletico je vnovič zmagal z le enim doseženim golom, naš Oblak pa je še enkrat več svojo mrežo ohranil nedotaknjeno.



Izid:

Atletico Madrid - Espanyol 1:0 (0:0)

Griezmann 57./11-m