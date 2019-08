Atletico dolgo kontroliral, nato trpel in na koncu le zmagal na uvodu v sezono

V udarni postavi Atleticana uradni otvoritvi domače sezone sta bila tudi pomembni poletni okrepitvi Portugalec Joao Felix, ki je naravnost blestel v pripravljalnih tekmah in Anglež Kieran Trippier, ki je Madridčane okrepil kot zadnji. In prav slednji se je v 23. minuti podpisal pod podajo za golAlvara Morate. Trippierje z desne strani podal v srce gostujočega kazenskega prostora, kjer je Morata z glavo zadel za zasluženo vodstvo Atletov. Gostitelji so sicer od začetka dvoboja prevzeli pobudo na igrišču, stisnili mestne tekmece na njihovo polovico, a uvodni nalet še ni obrodil sadov. Naslednji je. Po vodstvu so varovanci Diega Simeonejastopili s plina, še vedno so sicer imeli terensko pobudo, a si do konca prvega dela niso priigrali lepših priložnosti, Getafe pa je dvakrat zagrozil ob prekinitvi. Jan Oblakna vratih rdeče-belih pravega dela ni imel, a je ves čas kazal prepoznavno sigurnost. Zaključek prvega polčasa sta zaznamovali izključitvi na obeh straneh.