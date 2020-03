Atleti generalko za Anfield Road končali z remijem

Atletico, ki je tekmo proti Sevilli začel skorajda z udarno postavo, tudi z našim Janom Oblakom v vratih, je derbi Primere Division začel zelo podjetno in nenavadno napadalno, tako da so gostje iz Andaluzije v prvih petnajstih minutah močno "trpeli". Domači so bili nekajkrat blizu uvodnemu zadetku, a je Sevilli uspelo "odbiti" prvi nalet tekmecev, v nadaljevanju pa so tudi gostje postajali vse bolj pogumni v ofenzivnih nalogah. In v 19. minuti hladna prha na stadionu Wanda Metrapolitano za domače privržence. V domačem kazenskem prostoru se je odlično znašel Nizozemec Luuk de Jong in spretno premagal Oblaka.

Škofjeločan se je pred tem izkazal z bravurozno obrambo, a očitno to ni bilo dovolj veliko opozorilo za Atlete, ki so bili za manj disciplinirano igro kaznovani z zadetkom. Domače je v igro "vrnil" VAR, sodnik je namreč po ogledu posnetka ocenil, da so gostje naredili prekršek na Portugalcu Joau Felixu in enajstmetrovko je v gol pretvoril Alvaro Morata. Atleticu je do odmora uspel popoln rezultatski preobrat. Sevilla je na sredini izgubila žogo, sledil je hiter pretok žoge pred gostujoča vrata in po podaji kapetana rdeče-belih Kokeja je v polno, tudi ob srečnem odbitku, zadel Portugalec Felix. VAR je bil na delu vnovič še pred koncem prvega dela, ko je enajstmetrovko "dobila" tudi Sevilla. Z bele točke je bil zelo zanesljiv Lucas Ocampos (2:2), Oblak je bil ob njegovem poskusu brez moči. Če je bil prvi polčas vsebinsko zelo bogat, gledalci pa so videli tudi štiri gole, je bilo nadaljevanje precej bolj "zadržano" in manj stresno. Tudi priložnosti je bilo za vzorec, tako da nič čudnega da se je tekma končala z izidom, ki se je "svetil" že po prvih 45 minutah.



Izid:

Atletico Madrid - Sevilla 2:2 (2:2)

Morata 32./11m, Joao Felix 36.; Luuk de Jong 19., Lucas Ocampos 43./11m