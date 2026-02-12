Naslovnica
Nogomet

Atleti na prvi tekmi povsem razbili Barcelono

Madrid, 12. 02. 2026 23.54 pred 3 dnevi 2 min branja 258

Avtor:
N.M.
Atletico - Barcelona

Atletico Madrid je na prvi polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala na Metropolitanu s 4:0 povsem nadigral Barcelono in si že pred povratnim obračunom priigral ogromno prednost. Madridčani so vse štiri zadetke dosegli že v prvem polčasu ter kaznovali vsako večjo napako nezanesljive obrambe gostov. Katalonci so v 85. minuti ostali še brez izključenega Erica Garcie in pred domačo tekmo stojijo pred skoraj nemogočo nalogo.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Atletico Madrid je na prvi polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala na stadionu Metropolitano pripravil pravo demonstracijo moči in Barcelono premagal s 4:0. Ekipa Diega Simeoneja je vse ključne udarce zadala že v prvem polčasu, v katerem je izkoristila številne napake gostov in z izjemno učinkovito igro v napadu praktično odločila dvoboj še pred povratno tekmo.

Domači so povedli že v 6. minuti, ko je po zmedi v kazenskem prostoru Barcelone žoga končala v mreži po avtogolu. Prednost je hitro narasla, v 14. minuti je Antoine Griezmann izkoristil slabo postavljeno obrambo Kataloncev in z natančnim zaključkom povišal na 2:0. Barcelona je bila v teh trenutkih povsem brez pravega odziva, Atletico pa je z agresivnim pritiskom in hitrimi prehodi v napad stalno ogrožal vrata gostov.

Tretji zadetek je padel v 33. minuti, ko je Ademola Lookman po hitri akciji in podaji Juliana Alvareza zadel za 3:0. Popoln razpad Barcelone v prvem polčasu je potrdil prav Alvarez, ki je v sodnikovem dodatku prvega dela (45+2) po novi bliskoviti akciji domačih postavil končnih 4:0 že do odmora. Atletico je v prvih 45 minutah izkoristil skoraj vsako večjo priložnost in kaznoval nezanesljivo ter visoko postavljeno obrambo gostov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

V drugem polčasu se razmerje moči ni bistveno spremenilo. Barcelona je sicer skušala umiriti igro in zmanjšati zaostanek, vendar ni našla poti mimo zbrane domače obrambe. Atletico je tekmo mirno nadzoroval in brez večjih tveganj ohranjal visoko prednost. V 85. minuti je položaj Barcelone postal še težji, saj je Eric Garcia po prekršku in posredovanju VAR prejel rdeči karton, tako da so Katalonci tekmo končali z igralcem manj.

Prepričljiva zmaga s 4:0 daje Atleticu ogromno prednost pred povratno tekmo v Barceloni. Madridčani so z eno nogo že v finalu kraljevega pokala, medtem ko bo morala Barcelona za napredovanje pripraviti skoraj popolno tekmo in upati na enega večjih preobratov v zadnjih letih. Simeonejeva zasedba je z disciplinirano obrambo, natančnimi protinapadi in visoko učinkovitostjo pokazala, zakaj je v letošnji sezoni med najresnejšimi kandidati za lovoriko.

nogomet barca atletico španski pokal

Tottenham presenetil z izbiro novega trenerja, krizo bo reševal Hrvat

Arsenal se je opekel na gostovanju pri neugodnem Brentfordu

KOMENTARJI258

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Jevgenij Suhov
15. 02. 2026 18.50
vardrid napadel prvo mesto po hollywoodsko, bi moral biti naslov…
Odgovori
0 0
Jevgenij Suhov
15. 02. 2026 18.49
sodniki so tudi uradno ojačali formo…od zdaj naprej vsaj dva penala za padanje v kazenskem prostoru za beli sekret….🤮🤮
Odgovori
+1
1 0
Kolllerik
14. 02. 2026 19.42
Ves stadion glasno navija Mi smo modro-škrlatno ljudstvo Ni važno, od kod prihajamo, z juga ali s severa Zdaj smo vsi enotni, vsi enotni, ena zastava nas druži v bratstvu Modro-škrlatne zastave plapolajo, en junaški klic Barca, Barca, Baaaarca! Naše ime zdaj poznajo že vsi: Barca, Barca, Baaarca!
Odgovori
+4
6 2
Kolllerik
14. 02. 2026 19.49
Igralci, navijači združeni v isto moč Dolgo smo trdo garali In se veselili že številnih golov In dokazali smo, da nas nihče nikoli ne bo mogel zlomiti Modro-škrlatna plapola v vetru, en junaški klic Naše ime daj poznajo že vsi Barca, Barca, Baaaarca!
Odgovori
+3
5 2
REAList7
14. 02. 2026 20.16
In zdaj je tudi uradno, koleriku se je odpeljalo 😂🤡 samo vprašanje časa je bilo. Verjamem pa, da je zagovarjanje tega lopovskega kluba zelo izčrpavajoče.
Odgovori
-5
2 7
Kolllerik
14. 02. 2026 20.24
Ko vas še drugoligaši šolajo
Odgovori
+4
6 2
Kolllerik
14. 02. 2026 20.27
... in ko vam že golmani.nasprotnikov zabijajo.... tabelim ostaja samo še nemočno sovraštvo... Do nasprotnikov
Odgovori
+4
6 2
REAList7
14. 02. 2026 21.31
Mi nismo hejterji farselone, mi smo navijači Reala. Vi pa ste hejterji Reala, najboljšega kluba na svetu. Vi farselonarji pa lahko nadaljujete s to toksičnostjo naprej.
Odgovori
-1
3 4
Kolllerik
14. 02. 2026 21.38
Ne, niste hejterji FARSElone, kje pa... Spelji, lažnivec.
Odgovori
+1
3 2
Kolllerik
14. 02. 2026 21.39
Najboljšega v goljufanju....podn
Odgovori
+1
3 2
REAList7
14. 02. 2026 21.45
Kot sem napisal. Ne bom se glede tega prepiral s teboj. To glede FARSElone, to pa je kvečjemu izkaz nespoštovanja, za kar ste zaslužni toksični farselonarji tu. In če nekoga ne spoštuješ, še ne pomeni, da ga sovražiš oz. da si hejter.
Odgovori
-2
2 4
Kolllerik
14. 02. 2026 21.51
Toksičen je ta vaš klub, ki je zasral celo la ligo in še pol lige prvakov zraven. Kar število penalov primerjaj, da ne bi še o čem drugem. Večni privilegiranci in goljufi. Nimam več besed
Odgovori
-1
1 2
Joško s Krasa
14. 02. 2026 21.52
L3,danes pa nisi sam,mi smo pa spet penalček dobili🤍
Odgovori
+1
3 2
Chaparral
14. 02. 2026 18.42
Zlata žoga, pardon Yamal pa nič...
Odgovori
-1
2 3
SlovenskiTROLLgoat
14. 02. 2026 18.24
VAR in tehnologija polavtomatskega ofsajda sta v tej sezoni skrivnostno prenehala delovati skupaj petkrat, ko sta analizirala sporne situacije v zvezi z nedovoljenimi položaji. Značilno je, da se je vseh teh pet primerov zgodilo izključno na tekmah Barcelone. Enkrat ali dvakrat bi to lahko označili za naključje, vendar v Španiji naključij že dolgo ni več. Še posebej ne petkrat. Zanimivo kaj ne? Prvo je VAR prenehal delati v 30min ko je bil 100% rdeči karton za atletico, nato se razveljavljen regularen gol barce (offsajda ni blo, poglej posnetek malo boljse). Dve leti nazaj pa ukraden gol Yamalu ko je žoga bila čisto čez črto... NIč novega, monopol iz madrida da je potrebno Barcelono čim bolj oškodovati deluje že od časa Franca naprej, medtem Cubarsi živi v iluziji najbolj skorumipranega kluba v zgodivini. Lp
Odgovori
+3
6 3
SlovenskiTROLLgoat
14. 02. 2026 18.26
Cripstoneda sem mislil, nevem kaj mi je Cubarsi prišel na pamet. Se opravičujem.
Odgovori
+3
5 2
REAList7
14. 02. 2026 18.44
Ofsajd cubarsija je bil pravilno dosojen. Konec debate. Najdi si razlago te situacije, ker očitno je poznaš pravil, in ne zavajaj.
Odgovori
-3
2 5
Kolllerik
14. 02. 2026 19.43
Kaj vse mora ta zemlja nosit
Odgovori
+3
4 1
borjac
14. 02. 2026 15.41
Le kdo bi si mislil ??? pa vendar je Atletiko premagal Barco , 4 : 0 , to je dejstvo.
Odgovori
+5
6 1
REAList7
14. 02. 2026 14.05
Konec "idile" v farselonini slačilnici, ki je seveda nikoli ni bilo. Igralci naj ne bi podpirali več taktičnih zamisli flicka, ta pa je trmast in vztraja naprej pri tem in zaradi tega bi naj bilo precej burno. "Navijači" farselone ste se naslajali nad težavami v odnosih Alonso - igralci, zdaj pa ste dobili svoje. Še vedno se niste naučili, da vam bo karma pokazala svoje. Vi ste še hujši od osla, ki gre samo 1x na led. Aja, pa laporta se je ob več kot zasluženem porazu proti Atletom pritoževal celo nad dežjem 🤡 vsi in vse drugo krivo, samo farselonarji ne 🤡
Odgovori
-7
2 9
Lucky
14. 02. 2026 14.33
Kk si tole lepo povedu.
Odgovori
+4
5 1
Kolllerik
14. 02. 2026 15.51
Izkušnje iz realove slačilnice, hahaha
Odgovori
+4
5 1
Luigi Taveri II.
14. 02. 2026 11.17
Barceloni še veliko manjka , da bo Real Madrid....najprej bo treba poštimati glave, da tudi petarde niso nič kaj takega
Odgovori
+6
8 2
NoriSušan
14. 02. 2026 13.41
Marsikej se še zna zgodit
Odgovori
+3
4 1
Kolllerik
14. 02. 2026 15.55
Luigi legenda 🤣🤣
Odgovori
+5
5 0
REAList7
13. 02. 2026 21.38
10x sodniki pomagajo na vse možne načine tej skorumpirani farseloni, potem pa 1x odsodijo tako kot treba in seveda farselona izgubi in se vsi farselonarji takoj vžigajo češ "evo, poglejte, nimamo nobene pomoči" 😂😂 se vidi, da so vajeni konstantnega sojenja v njihovo korist in stalne pomoči na tekmah. Kot sem že večkrat napisal - ko se odsodi tako kot treba, ima farselona ogrooomne težave, najboljši primer je LP, kjer že 11 leto zapored nimajo za burek. Nazadnje pa so tam "dominirali", ko so prav tako imeli sodnike pod seboj (ovreebo, aytekin itd.).
Odgovori
-3
8 11
Kolllerik
13. 02. 2026 21.50
Zagrenjen navijač zagrenjenega, goljufivega kluba, kateremu žvi6gajo njegovi lastni navijači. Uspel si najti komaj kakšno ime, ki je sodilo v korist Barce. V vašem primeru je teh,, sodnikov,, kot listja in trave! Spisek tja do Madrida! Goljufije na goljufije, od raznih irfanovo, Marcinjakov, Cerra Grande je, Manzano, Fuertesov... In ti boš sral o sodnikih. Sramota pokvarjena...
Odgovori
+1
10 9
NoriSušan
13. 02. 2026 21.54
Dej si Realolček mal preber komentarje ker smo vsi rekl da je atletiko zasluženo zmagal. Sodniki so pa nasplošno v Španiji katastrofa. Ker maš iq pač v minus ne veš da jih kritiziramo na splošno. Vajeni ste pa vi da vam podaljšujejo tekmo po 10 min pa vam dosojajo penale po tekočem traku. Lep pozdrav
Odgovori
+0
7 7
cripstoned
13. 02. 2026 21.01
Torej real prvak lalige, atletiko prvak pokala in ropalona prvak arabskega superpokala...ampak se vedno bo to slaba sezona za nas navijace reala ce na koncu ne bo lige prvakov...jasno je kaj najbolj steje...lahko imas vse 3 domace lovorike ko niso enakovredne samo enemu naslovu lige prvakov...tako pac je in tako pac bo..
Odgovori
+6
18 12
NoriSušan
13. 02. 2026 21.18
1. Real prvak lalige- kateri so na tabeli in kdaj so zmagal in kok so zapravl točk prednosti? 2. Čeprov je Atletiko v hudi prednosti nas čaka še povratna tekma kjer se lahko marskej zgodi(poglej lansko sezono in tekme atletika zadnji dve sezoni) 3. Kje ste v ligi prvakov? Kakšne gole prejemate? Kaj največ šteje če vam golmani dajejo gole? Na koncu štejejo vse trofeje in je več vredno odnest tri domače dvakrat kot 2 sezoni zapored nič. Plus seveda treba poudariti penale ki jih real redno prejema A sm kej zgrešu?
Odgovori
-2
8 10
Lucky
13. 02. 2026 20.41
Zanimiv, včeri Flick ni bil kot Arbeloa in reku, jst sm kriv, ne igralci. Pa bi lohk. Nimam pojma, zakaj vztrajn forsira Rashford LW, Raphinha na 10-ki in Olmo LW in Fermin na 10-ki? Še nkol v teh kombinacijah, niso dobr odšpilal. Včeri sta Olmo in Fermin oba kampirala na sredini. Na levem krilu pa nč. Tud, ko je priznal napako, ni Ferran nč naredu. Pol pa menjava, šele v 77 minuti. Not pa Cancelo in Araujo. Ne vem zaka ma Roonyja? Sredina praktičn ni obstajala. Prvič zarad nenormalno napak pri podajah. Drugič pa obupno pokrivanje.
Odgovori
-9
8 17
Kolllerik
13. 02. 2026 20.47
El Cholo je Flicka dobro pričakal. Atleti se iz leta v leto bolj krepijo, tale Lookman iz Atalante zabija. Potem je tu še prednost domačega terena. In poškodbe Barce, kar je priznal tudi Simeone. In ko zraven daš še tipično lopovsko madridski sojenje (predvsem VAR soba!)...je to to.
Odgovori
-9
9 18
NoriSušan
13. 02. 2026 21.26
Na povratni treba vse dat od sebe. Flick se ve kakšen je in mislm da zna še kej narest glede na tekme in formo atletika. Mogoče nam pa sodniki pomagajo
Odgovori
-2
6 8
REAList7
13. 02. 2026 20.38
Baje je včeraj gavi med polčasom s telefonom hitel kazat rezultat svojim soigralcem, da jih je seznanil s tem, da zaostajajo s 4:0.
Odgovori
+6
17 11
Lucky
13. 02. 2026 20.47
Vsem?
Odgovori
-9
8 17
NoriSušan
13. 02. 2026 21.27
Ej Realist bojda je Bentancourt kazal rezultat ko je dal gol Realu. Enako je bojda storil Trubin. Kakšen komentar?
Odgovori
-1
7 8
Luigi Taveri II.
13. 02. 2026 19.44
Ko bi Barceloni proti Atletom uspelo zabiti vsaj 2 gola, kot je Real Albacetu , bi tudi lahko hodili z glavo pokonci
Odgovori
-6
9 15
NoriSušan
13. 02. 2026 19.52
Mal me čud da so se navijači baletk prvlekl iz jam glede na to da je to za njih nepomembna trofeja in špilajo samo ligo prvakov
Odgovori
-8
8 16
Kolllerik
13. 02. 2026 20.09
Verjetno so ti tabeli v resnici navijači Atletov...
Odgovori
-7
9 16
NoriSušan
13. 02. 2026 21.14
Včeraj sigurno
Odgovori
-5
6 11
Jevgenij Suhov
13. 02. 2026 19.30
včeraj še en pokazatelj, zakaj španska sodniška mafija ne bo sodila na SP, sramota vseh sramot… zgleda, da je prišla depeša, da ena kanta konec sezone mora biti v madritu, pa ne glede na to, pri kom…
Odgovori
-4
12 16
NoriSušan
13. 02. 2026 19.51
Španija v celoti ni kej za rečt
Odgovori
-8
7 15
Kolllerik
13. 02. 2026 20.10
Cel svet se je zgražal nad Varom včeraj. Podn od sodnije in podn od lige
Odgovori
-7
8 15
Kolllerik
13. 02. 2026 20.51
Frend, ki navija za Bayern me je poklical. Slučajno je gledal to tekmo in ne more razumet takšnega sojenja. Svet gleda in ne razume. Te stvari ne smejo ostat nekaznovan. To je kriminal
Odgovori
-7
7 14
NoriSušan
13. 02. 2026 18.50
A je mrbit že kdo zasledu tekmo Usrandrida v tem polfinalu in kok je bil rezultat? A se še zmeraj izgovarjajo na zgodovinsko najslabšo ekipo?
Odgovori
-6
10 16
Luigi Taveri II.
13. 02. 2026 18.15
Ko smo v finalu španskega superpokala na srečo dobili Real,sem bil provokator za realove rasistične navijače
Odgovori
-5
12 17
NoriSušan
13. 02. 2026 18.47
Pomoje je situacija več kot jasna. Mormo še mi izpadt iz kje da bomo lahko tkole glasni hahah
Odgovori
-6
9 15
Luigi Taveri II.
13. 02. 2026 18.07
Ali smo bili blizu petarde kot jo je dobil Real Madrid od atletov tudi na njihovem stadionu?
Odgovori
-2
13 15
REAList7
13. 02. 2026 18.23
Zelo blizu. Niste pa bili niti malo blizu dveh zadetkov 😂😂
Odgovori
+5
16 11
Kolllerik
13. 02. 2026 18.36
realu sodniki niso kradli zadetkov, sami domači med sabo. Praktično vsi največji lopovi la lige na kupu... 😁
Odgovori
-4
11 15
Lucky
13. 02. 2026 18.44
Kk da ne? Za tebe stativa, dosežen regularn gol in šansa Fermina, niso dovolj blizu?
Odgovori
-6
10 16
NoriSušan
13. 02. 2026 18.46
Hja Realist kje ste pa vi polfinalu? Pa kok ste dal golov
Odgovori
-9
7 16
NoriSušan
13. 02. 2026 18.46
Lucky brezveze karkol pisat
Odgovori
-9
7 16
Kolllerik
13. 02. 2026 19.02
Itak....
Odgovori
-7
9 16
cripstoned
13. 02. 2026 18.02
Samo poglejte to falango hejterckov reala...hahaahahha kaksne travme in komplekse smo jim nabili za 2 zivljenja...ceprav je atletiko ponizal ropalono oni na debelo jocejo o realu...hahahahaha kaksni obsedenci...komentirajte svojo sramoto od kluba ki bi brez sodnikov, vara in korupcije ter vlagateljev igrala nogomet v segundi...a bo slo? Ali je real pac bolj pomemben hahahahaha
Odgovori
+6
20 14
REAList7
13. 02. 2026 18.24
Mislim ej, to moraš res kot otrok na glavo past, da postaneš takšen zagrenjen človek kot so kolerik, loptass, lujzi, lucky in ostali patroni 😂
Odgovori
+1
15 14
RUBEŽ
13. 02. 2026 18.43
Ja, včeraj je Var pomagal Barci. Kot vedno.
Odgovori
-6
9 15
NoriSušan
13. 02. 2026 18.45
Se vid ja vidva sta iz istga drevesa padla na glavo hahah
Odgovori
-9
7 16
NoriSušan
13. 02. 2026 18.46
Seveda nam je VAR pomagal rubež saj sa mamo v lasti a ne sej je kripl povedu
Odgovori
-8
8 16
Kolllerik
13. 02. 2026 20.35
Negreira,... pa to..
Odgovori
-10
5 15
Luigi Taveri II.
13. 02. 2026 17.58
4:0 pa že rahla sramota za Barcelono, bolje bi bilo , da bi jo naklestil kak drugoligaš, kot so Real Madrid in se s tem izognili sramoti
Odgovori
-5
11 16
Luigi Taveri II.
13. 02. 2026 17.56
Težko rečem karkoli , ker tekme še nisem uspel pogledati. Rezultat pa ...kot pravi manucao proti boljšim ekipam tak pristop ne funkcionira in ima prav, je pa res , da je to prva resna ekipa v 2026, ki jo je Barcelona imela nasproti
Odgovori
-7
11 18
