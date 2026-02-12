Atleti na prvi tekmi povsem razbili Barcelono

Atletico Madrid je na prvi polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala na stadionu Metropolitano pripravil pravo demonstracijo moči in Barcelono premagal s 4:0. Ekipa Diega Simeoneja je vse ključne udarce zadala že v prvem polčasu, v katerem je izkoristila številne napake gostov in z izjemno učinkovito igro v napadu praktično odločila dvoboj še pred povratno tekmo.
Domači so povedli že v 6. minuti, ko je po zmedi v kazenskem prostoru Barcelone žoga končala v mreži po avtogolu. Prednost je hitro narasla, v 14. minuti je Antoine Griezmann izkoristil slabo postavljeno obrambo Kataloncev in z natančnim zaključkom povišal na 2:0. Barcelona je bila v teh trenutkih povsem brez pravega odziva, Atletico pa je z agresivnim pritiskom in hitrimi prehodi v napad stalno ogrožal vrata gostov.
Tretji zadetek je padel v 33. minuti, ko je Ademola Lookman po hitri akciji in podaji Juliana Alvareza zadel za 3:0. Popoln razpad Barcelone v prvem polčasu je potrdil prav Alvarez, ki je v sodnikovem dodatku prvega dela (45+2) po novi bliskoviti akciji domačih postavil končnih 4:0 že do odmora. Atletico je v prvih 45 minutah izkoristil skoraj vsako večjo priložnost in kaznoval nezanesljivo ter visoko postavljeno obrambo gostov.
V drugem polčasu se razmerje moči ni bistveno spremenilo. Barcelona je sicer skušala umiriti igro in zmanjšati zaostanek, vendar ni našla poti mimo zbrane domače obrambe. Atletico je tekmo mirno nadzoroval in brez večjih tveganj ohranjal visoko prednost. V 85. minuti je položaj Barcelone postal še težji, saj je Eric Garcia po prekršku in posredovanju VAR prejel rdeči karton, tako da so Katalonci tekmo končali z igralcem manj.
Prepričljiva zmaga s 4:0 daje Atleticu ogromno prednost pred povratno tekmo v Barceloni. Madridčani so z eno nogo že v finalu kraljevega pokala, medtem ko bo morala Barcelona za napredovanje pripraviti skoraj popolno tekmo in upati na enega večjih preobratov v zadnjih letih. Simeonejeva zasedba je z disciplinirano obrambo, natančnimi protinapadi in visoko učinkovitostjo pokazala, zakaj je v letošnji sezoni med najresnejšimi kandidati za lovoriko.
