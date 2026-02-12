Atleti na prvi tekmi povsem razbili Barcelono

Atletico Madrid je na prvi polfinalni tekmi španskega kraljevega pokala na stadionu Metropolitano pripravil pravo demonstracijo moči in Barcelono premagal s 4:0. Ekipa Diega Simeoneja je vse ključne udarce zadala že v prvem polčasu, v katerem je izkoristila številne napake gostov in z izjemno učinkovito igro v napadu praktično odločila dvoboj še pred povratno tekmo.

Domači so povedli že v 6. minuti, ko je po zmedi v kazenskem prostoru Barcelone žoga končala v mreži po avtogolu. Prednost je hitro narasla, v 14. minuti je Antoine Griezmann izkoristil slabo postavljeno obrambo Kataloncev in z natančnim zaključkom povišal na 2:0. Barcelona je bila v teh trenutkih povsem brez pravega odziva, Atletico pa je z agresivnim pritiskom in hitrimi prehodi v napad stalno ogrožal vrata gostov.

Tretji zadetek je padel v 33. minuti, ko je Ademola Lookman po hitri akciji in podaji Juliana Alvareza zadel za 3:0. Popoln razpad Barcelone v prvem polčasu je potrdil prav Alvarez, ki je v sodnikovem dodatku prvega dela (45+2) po novi bliskoviti akciji domačih postavil končnih 4:0 že do odmora. Atletico je v prvih 45 minutah izkoristil skoraj vsako večjo priložnost in kaznoval nezanesljivo ter visoko postavljeno obrambo gostov.