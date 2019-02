Atleti namignili na sodniške napake v korist Reala, Simeone umirja strasti

Glavni sodnik Xavier Estrada Fernandez je imel s sodelavci na stadionu Wanda Metropolitano v soboto polne roke dela. Kar nekaj odločitev je ujezilo tako tabor domačega Atletica kot tudi tabor gostujočega Real Madrida, ob porazu pa je imela, razumljivo, veliko več pripomb ekipa slovenskega reprezentanta Jana Oblaka . Škofjeločan je zbral zgolj eno obrambo in bil nemočen ob strelih Casemira , Sergia Ramosa in Garetha Bala , medtem ko je edini gol za domače prispeval Antoine Griezmann .

Nekaj ur po zadnjem sodnikovem žvižgu je Atletico prek uradnega računa na Twitterju v svet poslal kolaž fotografij skupaj z zamišljenim čustvenim simbolom. Fotografije prikazujejo prekršek Joseja Marie Gimeneza nad Viniciusom jr., po katerem so po pregledu posnetkov sodniki določili, da se je zgodil znotraj 16-metrskega prostora, a je veliko tudi takšnih, ki še vedno menijo, da se je prekršek zgodil precej pred črto kazenskega prostora.

Simeone: Bili so boljši in predvsem konkretnejši

Atletico je k omenjeni fotografiji dodal še domnevni prekršek Casemira nad Morato v drugem polčasu, ko je Fernandez s sodelavci namesto strela z bele pike dosodil prekršek oziroma igro z roko v domačih vrstah. Tretja fotografija prikazuje položaj Morate pri akciji za njegov razveljavljeni gol za 2:2, ko je sistem VAR določil, da je bil španski napadalec prehiter, potem ko je akcijo fantastično zaključil z "lobom" prek Thibauta Courtoisa.

"Zakaj smo izgubili? Nasprotnik je bil konkretnejši," ni želel izgovorov na novinarski konferenci po tekmi iskati Atleticov trener Diego Simeone. "Nasprotnik je bil močen. Zelo so bili konkretni in od tu naprej so se odprle poti za tekmo, kakršno so odigrali. O sistemu VAR pa nerad podajam mnenja. Razumem, da se bo gotovo izboljšal in nas vse naredil učinkovitejše. Nimam možnosti, da bi si tako kot oni zavrtel posnetek, pričakujem in želim pa si, da so ravnali prav. Jasno je, da se bo reč še izboljševala za skupno dobro. Nismo izgubili zaradi VAR,"je še dodal.

"Nisem v glavah nogometašev, a že od svetovnega prvenstva smo vajeni, da se reči spreminjajo, proslavljaš gol, nato pa ga ni, ali pa ga ne proslavljaš, nato pa ti ga dosodijo. Igralci so pripravljeni. Nasprotnik je bil boljši in, predvsem, konkretnejši. S to konkretnostjo je odigral zelo dobro tekmo. Čestitamo mu, mi pa se gremo pripravljat na tisto, kar sledi. Juventus? Ne razmišljamo še o Ligi prvakov, želimo se le ojačati in odigrati dobro tekmo pri Rayu. To je bil zaslužen poraz, potrebno se je izboljšati, hitro dvigniti in se pripraviti na Rayo."