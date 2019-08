Zmaga po receptu Atletica: dosegli enega, prejeli nobenega

Leganes je, še posebej na domačem travniku, vselej trd nasprotnik madridskim tekmecem in tudi tokrat ni predčasno slekel hlač pred favoriziranimi gosti. Atleti, v prvi postavi je bil tudi portugalski čudežni deček Joao Felix, ki se je v prvem krogu proti Getafeju lažje poškodoval in ni končal tekme, med vratnicama je bil seveda naš Jan Oblak, v napadu pa Alvaro Morata. Prav slednji je imel najbolj izrazite priložnosti rdeče-belih, a v prvem polčasu ni bil pri strelu. Gostitelji so bilo v prvem polčasu skorajda povsem enakovredni, z odličnim postavljanjem in organiziranim branjenjem so povsem razorožili igroAtletov, ki si poleg priložnosti Morateniso priigrali konkretnejših situacij pred domačimi vrati. Resda tudiLeganesni imel kaj prida priložnosti,k v se kočljive situacije pa je uspešno reševal Jan Oblak. V nadaljevanju je bila igra precej bolj živahna z obeh strani, beležimo tudi precej več aktivnosti pred obema goloma. Tekmeca sta na v sak način želela doseči gol in najprej so bili blizu gola gostje, ko je okvir vrat zadel Koke.