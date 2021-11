Felipe v zaključku tekme zadel, Oblak pa v sodnikovem dodatku rešil zmago Atletov

Nogometaši Atletico Madrida so v 14. krogu španskega državnega prvenstva z 1:0 premagali Osasuno na domači Wandi Metropolitano. Slovenski vratar Jan Oblak je petič v tej sezoni španske lige ohranil mrežo nedotaknjeno. Atleti so vpisali 26. točko sezone in se vodilni Sevilli, ki je tokrat le remizirala z Alavesom, približali le na dve točki zaostanka.

icon-expand Felipe je zaključil muke Atletica in poskrbel za nove tri točke, ki jih je v zaključku s krasno obrambo rešil Oblak. FOTO: AP V prvem, dokaj mirnem polčasu se je z obrambo v 36. minuti izkazal slovenski vratar Jan Oblak, potem ko se je za nenaden strel z velike razdalje odločil gostujoči vezist Lucas Torro. Ta je sprožil zares silovito, toda Oblak je z vrhunsko parado preprečil evrogol Torra. icon-link Statistika Jana Oblaka na tekmi z Osasuno. FOTO: Sofascore.com Precej več dogajanja je bilo v drugem polčasu. Atletico je nenehno iskal prazen prostor in pot v gol Osasune, a mu nikakor ni steklo. V 55. minuti se je mreža gostov le zatresla, toda ob zadetku Antoina Griezmanna je bil Angel Correa v prepovedanem položaju, še predno je sprejel podajo, tako da so gol Atletica sodniki upravičeno razveljavili. V 81. minuti je svoje tehnično znanje pokazal Yannick Carrasco, ki je z bravuroznim preigravanjem, ki se ga ne bi sramoval niti legendarni Ronaldinho, osmešil obrambo Osasune, a ob zaključnem strelu meril za las mimo gostujočih vrat. Kmalu zatem je sledil prosti strel z velike razdalje, branilec Stefan Savić je nastavil nogo, a tako kot Carrasco pred njim meril premalo natančno. V 87. minuti pa je bil Atletico le nagrajen za nenehen pritisk na Osasunina vrata. icon-expand Griezmann je zatresel mrežo gostov, a je bil pred tem Correa v prepovedanem položaju. FOTO: AP Branilec Felipe je po Carrascovi podaji s kota z nebeškim skokom natančno preusmeril žogo v prazno mrežo Osasune, potem ko je vratar Sergio Herrera 'zaplaval' v prazno. Čeprav je kazalo na miren zaključen tekme za Atletico, pa je do strela z levico v sodnikovem dodatku prišel Osasunin rezervist Roberto Torres, a se je z novo krasno obrambo izkazal slovenski vratar Jan Oblak. Žogo je preusmeril iz kot, iz katerega nato gostje niso bili uspešni, je pa do nevarnega napada znova prišel Atletico, s strelom s sredine igrišča je poskusil Carrasco, ki pa tudi tokrat ni imel sreče, veselje mu je preprečila vratnica. Na koncu je ostalo pri zmagi Atletov z 1:0. La Liga, 14. krog:

Atletico Madrid - Osasuna 1:0 (0:0)

Felipe 87.