Poljub sreče v Elcheju: Atleti do pomembne zmage v boju za prvaka

Nogometaši Atletico Madrida so v 34. krogu španskega prvenstva zmagali na gostovanju v Elcheju in bodo ne glede na rezultate tekmecev ostali na vrhu razpredelnice. Edini zadetek na tekmi je dosegel Marcos Llorente 23. minuti. Atletico je tako vpisal triindvajseto zmago v sezoni in šele drugo na zadnjih sedmih gostovanjih. Ob tekmi več ima pet točk prednosti pred Real Madridom in Barcelono ter šest pred Sevillo.

Čeprav so imeli varovanci Diega Simeoneja precej več priložnosti in bi lahko tekmo odločili že pred zaključkom, so do zadnjega sodnikovega žvižga trepetali za tri točke. Elche, ki se bori za obstanek v LaLigi, je imel v 91. minuti idealno priložnost za izenačenje, vendar je Fidel Chavesstrel z bele točke poslal v vratnico. Zgrešena enajstmetrovka Elcheja bo zagotovo poskrbela za precej razgreto debato med nogometni navdušenci v Španiji, saj Jan Oblakob strelu Fidela ni stal na golovi črti. Po pravilih bi morali strel zato ponoviti, vendar VAR v tem primeru ni opozoril glavnega sodnika. Izidi, 34. krog:

Celta Vigo - Levante 2:0(0:0)

Mendez 51., Solari 74. Eibar - Alaves3:0 (1:0)

Kike 3., 50., 59. Elche - Atletico Madrid 0:1 (0:1)

Llorente 23.

