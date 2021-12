Sevilla v zaključku do zmage proti Atletom, Barco rešil Nico

Vse tri zadetke za Barcelono so dosegli mladi, domači nogometaši. V 16. minuti je prvenec v članskem moštvu zabil 22-letni Ferran Jutgla, tri minute pozneje pa se je prav tako prvič med strelce vpisal 17-letni Pablo Martin Paez Gavira, ki je tako postal tretji najmlajši igralec v zgodovini kluba z zadetkom v španskem prvenstvu. Odločilni gol za sedmo zmago in napredovanje na sedmo mesto je dosegel 19-letni Nico Gonzalez. Za Elche sta v polno zadela Tete Morente in Pere Milla v 62. in 63. minuti.

Villarreal je v gosteh presenetil Real Sociedad. Junak je bil Gerard Moreno, ki je dosegel dva zadetka. Prvega v 38. minuti za izenačenje na 1:1, drugega pa v 69. minuti. Moreno je v zaključku tekme, ko je Real Sociedad, ki je imel od 49. minute dalje nogometaša manj na terenu, krenil na vse ali nič, lepo zaposlil Chukwuezeja, ki je postavil končni izid 3:1.

Izidi:

Sevilla - Atletico Madrid 2:1 (1:1)

Rakitić 7. Lucas Ocampos 87.; Lemar 33.

Celta vigo - Espanyol 3:1 (1:0)

Mina 3., Aspas 47., D. Suarez 82.; Moron 92.

Rayo Vallecano - Alaves 2:0 (2:0)

Guardiola 19., Catena 26.

Real Sociedad - Villarreal 1:3 (1:1)

Isak 32.; Moreno 38., 68., Chukwueze 96.

RK: Oyarzabal 49./Real Sociedad

Barcelona - Elche 3:2 (2:0)

Jutgla 16., Gavi 19., Nico 85.; Tete Morente 62., Milla 63.