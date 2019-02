Oblak ohranil mrežo nedotaknjeno, Atletico stežka do zmage pred spopadom z Juvetom

V nadaljevanju je bila premoč Atletica veliko bolj izrazita, precej več je bilo tudi prometa pred domačimi vrati, toda brez pravega učinka. Vse do same končnice dvoboja. Oblakje vnovič ohranil mrežo nedotaknjeno, Škofjeločan je v drugem polčasu z dvema uspešnima obrambama celo poskrbel, da Atleti niso rezultatsko zaostajali, gostje pa so srečno in spretno petnajst minut pred koncem le prišli do zadetka, ko je bil iz bližine iznajdljiv FrancozAntoine Griezmann. Gostom se je odvalil kamen od srca, do konca tekme so s prepoznavno disciplinirano in obrambno taktiko zaprli vse poti do gola in uspešno ubranili minimalno rezultatsko prednost.



Izid:

Rayo Vallecano - Atletico Madrid0:1 (0:0)

Griezmann 76.