Simeone se vrača h koreninam: 'stop' zvezdam, na prvem mestu je moštvo

Brez Godina, Juanfrana, Griezmanna ...

Mnogi si 'novi' Atletico težko predstavljajo brez dozdajšnjega kapetana Diega Godina, ki se seli k milanskemu Interju, pa Juanfrana ali Antoina Griezmanna, ki so prispevali levji delež k vzponu kluba iz španske prestolnice. Ni skrivnost, da se Simeone v prvi vrsti želi vrniti h koreninam, načelom, ki so 'Atlete' pripeljala do prestižnih lovorik. Toda obstaja ena velika neuresničena želja, ki stratega 'colchonerosov' in njegove nadrejene precej 'žuli' - Liga prvakov. Smeli načrt pred ravnokar končano sezono je bil jasen: osvojiti Champions League na domačem stadionu in se tako na vrhuncu ene generacije posloviti od njenih najvidnejših posameznikov. Če se na kratko vrnemo v novejše, z rezultatskega vidika morda najuspešnejše obdobje v zgodovini kluba, je evidentno, da je Diego Simeone kljub jasnim smernicam, da ima moštvo vselej prednost pred posamezniki, razpolagal s številnimi odličnimi nogometaši, ki so v določenem obdobju predstavljali dodano vrednost. Za nekatere je bil to svoj čas letošnji povratnik Diego Costa, za druge kontroverzni Turek Arda Turan, za tretje morda Diego Ribas.



Z Vitolom, Lemarjem ...

Toda nogometaša, kot sta denimo Raul Garcia ali David Villa, kljub izjemnemu doprinosu k uspehom moštva nikoli nista bila deležna podobne medijske pozornosti in slave v primerjavi z zgoraj navedenimi imeni. Simeone se zaveda, da je (delna) prenova moštva preprosto nujna, če želi ohraniti želeno rezultatsko kontinuiteto. V prid temu govori dejstvo, da je ob koncu sezone s Thomasom Lemarjem in Victorjem Machinom Perezom, bolj znanim pod vzdevkom "Vitolo", v glavnih vlogah v zvezni vrsti že preizkušal nove taktične različice, ki bi lahko v novi sezoni predstavljale prepotrebno osvežitev v igri Madridčanov.



Kakorkoli že, ne glede na napovedane igralske spremembe, smo lahko prepričani v eno, da se bodo novi obrazi prej ali slej morali podrediti Atleticovemu 'DNK-ju', ki ga v zadnjih sezonah bolj ali manj uspešno oblikuje in zagovarja oseba na vrhu strokovne piramide ...