Atletico brez težav slavil na Wandi, Oblak z novo 'ničlo'

Madridski Atletico, ki je med tednom ugnal Bayer iz Leverkusna in si v Ligi prvakov že po treh krogih skorajda že zagotovil napredovanje v osmino finala, v domačem prvenstvu, tako kot Real in Barcelona ne blesti. Kljub temu kroji sam vrh prvenstvene tabele in svojo vlogo je na vsak način želel potrditi tudi na domačem dvoboju z Baski. Daleč od vodilnih ni niti Athletic iz Bilbaa, ki je po odličnem začetku sezone vPrimeri Division sicer nekoliko popustil.



Domači so pričakovano od prve minute prevzeli pobudo, a sprva niso uspeli streti obrambe Baskov. Sredi prvega polčasa je navijačeAtletica na stadionu Wanda Metropiltano vendarle razveselilSaul Niguez, ki je zadel po podaji razpoloženega Angela Corree. Ta se je proslavil tudi v drugem polčasu, ko je z novo asistenco, gol je dosegel "vroči"Alvaro Morata in zasluženo ponesel nagrado za igralca tekme. V gostujoči zasedbi se je najbolj trudil nekdanji Atlet Raul Garcia, a tako kot njegovi soigralci ni bil pri strelu, Athletic je imel tokrat slab napadalni večer. Med najbolje ocenjenimi pri domačih je bil vnovič slovenski čuvaj mreže Jan Oblak, ki je spet v Primeri Division mrežo ohranil nedotaknjeno.



Izid:

Atletico - Athletic Bilbao2:0(1:0)

Saul Niguez 28., Morata 64.