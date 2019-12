Oblak zanesljiv, Atletico pa le do novega remija brez golov

Jan Oblak je bil znova v vratih od prve minute, trenerDiego Simeone pa je na igrišče poslal naslednjo postavo: Santiago Arias, Felipe, Mario Hermoso, Renan Lodi, Saul Niguez, Thomas Partey, Hector Herrera, Koke, Alvaro Morata, Joao Felix. Pri Atleticu so manjkali poškodovani Diego Costa, Angel Correa in Šime Vrsaljko. Madridčani so na zadnjih štirih od sedmih tekem La Lige končali z izidom 1:1, po doseženih golih so v drugem delu lestvice DP. Tudi uvrstitev Atletica ni navdušujoča, pred tekmo so bili na šestem mestu La Lige in so zmagali le na treh tekmah od zadnjih dvanajstih.

tekma

Tudi tokratna tekma ne bo ostala v spominu navijačem Atletica, tekma se je končala brez golov. Madridčani ostajajo na šestem mestu z razliko v golih 16:10. Atletico je po zaslugi Joaa Felixa zadel vratnico, a je bil junak prvih 45 minut Jan Oblak, ki je dvakrat fantastično posredoval in rešil soigralce. Tudi v drugem polčasu ni bilo spremembe, nobeno moštvo pa ni bilo zadovoljno z razpletom.

Izid:

Villarreal - Atletico Madrid 0:0 (0:0)

lestvica