Atleti, še 'pijani' od slave po napredovanju v LP, proti Barci prepričljivo poraženi

Madridski Atletico je pred dnevi po odlični predstavi in na dramatičen način po izvajanju enajstmetrovk prišel do četrtfinala Lige prvakov. Ekipa našega vratarja Jana Oblaka pa je že nekaj dni pozneje, prav tako na svojem stadionu Wanda Metropolitano, pokazala povsem drugačen obraz. Atleti so v derbiju 28. kroga španskega prvenstva s kar 0:3 izgubili z Barcelono in so sedaj v škripcih v boju za Ligo prvakov v prihodnji sezoni. Rdeče-beli v La Ligi zasedajo peto mesto. Prvo v sezoni je dočakala Almeria, ki je v gosteh premagala Las Palmas z 1:0, a ostaja zadnja na lestvici.