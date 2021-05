Atletico na krilih Oblaka do pomembne zmage in mirnejšega spanca

Navijači Barcelone in Reala, ki še upajo na morebiten spodrsljaj vodilnega Atletica do konca sezone, so si morda celo največ obetali prav od tekme z Real Sociedadom. Gre za petouvrščeno ekipo sezone, ki še nima zagotovljenega mesta v evropskih tekmovanjih, tako da je zanje vsaka točka dragocena. A Atletico Madrid je hitro pokazal, po kaj je prišel. Na domači zelenici Wande Metropolitano je že v 16. minuti mrežo gostov zatresel belgijski napadalecYannick Carrasco. Ta se je odlično znašel v kazenskem prostoru Real Sociedada, sprožil iz težkega položaja, slabo pa je poleg obrambe posredoval tudi vratar Alejandro Remiro. Dvanajst minut zatem pa je krasno akcijo in podajo Luisa Suareza v rutinirani zadetek pretvoril argentinski krilni napadalec Angel Correa.