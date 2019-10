Barcelona nadigrala Sevillo na Camp Nouu, Atletico le do točke

Barcelona se je vrnila na zmagovalne tirnice. Po dveh predhodnih zaporednih zmagah v španski LaLigi proti Villarealu in Getafeju je dodala še zmago sredi tedna v derbiju skupine F lige prvakov proti milanskemu Interju.



Za piko na i pa je v derbiju 8. kroga domačega prvenstva na Camp Nouu s kar 4:0 povsem nadigrala moštvo Seville. Le osem minut je potrebovala Blaugrana, da je zapečatila usodo Andaluzijcev, ki so v katalonsko prestolnico pripotovali na krilih zelo dobre forme z začetka sezone. Najprej je goste v 27. minuti načel izvrstni urugvajski napadalec Luis Suarez, do konca prvega dela igre pa sta bila uspešna šeArturo Vidal in Ousmane Dembele. Končnih 4:0 je s prostega strela v 78. minuti postavil Lionel Messi. Dodajmo, da je aktualni španski državni prvak srečanje zaključil le z devetimi nogometaši v polju, saj sta bila izključena že omenjeni Dembele in Araujo.